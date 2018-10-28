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СНГ 28.10.2018 19:25

Белорусская оппозиция провела траурный митинг на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Куропатах

Белорусская оппозиция отметила в воскресенье шествием и митингом день памяти предков "Дзяды", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Акция был организована Консервативно-христианской партией - БНФ и санкционирована белорусскими властями.

Участники акции собрались на площадке возле часового завода "Луч", после чего колонной проследовали в урочище Куропаты - место массовых захоронений жертв сталинских репрессий, где провели траурный митинг.

В акции приняли участие несколько сотен человек.

Милиция сопровождала колонну людей с самого начала акции, шествие и митинг прошли практически без инцидентов.

"Дзяды" ежегодно отмечаются в Белоруссии 2 ноября.

Урочище Куропаты под Минском, где оппозиция традиционно проводит свою акцию в День поминовения предков, является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По некоторым данным, здесь захоронены от 30 тыс. до 100 тыс. человек. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ШЕСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]