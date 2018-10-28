Белорусская оппозиция провела траурный митинг на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Куропатах

Белорусская оппозиция отметила в воскресенье шествием и митингом день памяти предков "Дзяды", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".
Акция был организована Консервативно-христианской партией - БНФ и санкционирована белорусскими властями.
Участники акции собрались на площадке возле часового завода "Луч", после чего колонной проследовали в урочище Куропаты - место массовых захоронений жертв сталинских репрессий, где провели траурный митинг.
В акции приняли участие несколько сотен человек.
Милиция сопровождала колонну людей с самого начала акции, шествие и митинг прошли практически без инцидентов.
"Дзяды" ежегодно отмечаются в Белоруссии 2 ноября.
Урочище Куропаты под Минском, где оппозиция традиционно проводит свою акцию в День поминовения предков, является местом захоронения жертв сталинских репрессий. По некоторым данным, здесь захоронены от 30 тыс. до 100 тыс. человек. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»