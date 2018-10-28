Кандидат в президенты Грузии Зурабишвили не торопится праздновать победу

Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили несмотря на данные экзит-пола, проведенного по заказу правящей партии "Грузинская мечта", согласно которому она лидирует с результатами более 52% голосов избирателей, заявляет, что намерена ждать данные подсчета голосов, которые представит Центральная избирательная комиссия.
"Это предпосылка уверенной победы, однако пока не объявлены результаты ЦИК. Поэтому подождем ночь, когда будут первые данные Центризбиркома. Я люблю осторожность. Я счастлива, но осторожно счастлива", - сказала она.
Согласно экзит-полу, проведенному грузинской организаций "Психопроект", поддерживаемая правящей партией С.Зурабишвили лидирует на выборах президента с результатом 52,3%.
На втором месте находится кандидат в президенты от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе, который набирает 28,1% голосов, а третье место занимает, согласно этим данным, кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, который набрал 9,2%.
Опрос избирателей в рамках указанного экзит-пола проводился на 100 избирательных участках. Было опрошено 5124 избирателя.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»