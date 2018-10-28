Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9325 RUR   0.0259 GBR   2.1793 TRY   0.3007

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.33 Brent   76.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 21° Завтра 12° 19° 31 Окт 12° 19° 1 Ноя 11° 19°

Регион 28.10.2018 21:43

Кандидат в президенты Грузии Зурабишвили не торопится праздновать победу

Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили несмотря на данные экзит-пола, проведенного по заказу правящей партии "Грузинская мечта", согласно которому она лидирует с результатами более 52% голосов избирателей, заявляет, что намерена ждать данные подсчета голосов, которые представит Центральная избирательная комиссия.

"Это предпосылка уверенной победы, однако пока не объявлены результаты ЦИК. Поэтому подождем ночь, когда будут первые данные Центризбиркома. Я люблю осторожность. Я счастлива, но осторожно счастлива", - сказала она.

Согласно экзит-полу, проведенному грузинской организаций "Психопроект", поддерживаемая правящей партией С.Зурабишвили лидирует на выборах президента с результатом 52,3%.

На втором месте находится кандидат в президенты от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе, который набирает 28,1% голосов, а третье место занимает, согласно этим данным, кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, который набрал 9,2%.

Опрос избирателей в рамках указанного экзит-пола проводился на 100 избирательных участках. Было опрошено 5124 избирателя.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ, ДАННЫЕ


Похожие новости


Экс-премьер Грузии Квирикашвили не собирается возвращаться в политику В Грузии начались выборы президента Болтон считает важной активность избирателей для доверия выборам президента Грузии Премьер Грузии заявил о готовности страны к проведению свободных президентских выборов Президент Грузии Маргвелашвили недоволен ходом предвыборной кампании, намерен обсудить ситуацию с правительством Кандидат в президенты Грузии Зурабишвили пожаловалась БДИПЧ на нападки соперников по избирательной кампании

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]