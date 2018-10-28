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Внешняя политика 28.10.2018 22:00

Глава МИД Азербайджана примет участие в трехсторонних переговорах с коллегами из Турции, Грузии и Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в Турцию, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Целью визита Э.Мамедъярова в Стамбул является участие в 7-й по счету трехсторонней встрече глав МИДов Азербайджана, Турции и Грузии, которая состоится 29 октября, и в 6-й по счету встрече в трехстороннем формате министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана - 30 октября», - говорится в сообщении.

На встречах будут обсуждаться перспективы сотрудничества между странами в трехстороннем формате, а также региональная и мировая проблематика.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИНИСТР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]