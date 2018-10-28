Глава МИД Азербайджана примет участие в трехсторонних переговорах с коллегами из Турции, Грузии и Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с рабочим визитом в Турцию, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
«Целью визита Э.Мамедъярова в Стамбул является участие в 7-й по счету трехсторонней встрече глав МИДов Азербайджана, Турции и Грузии, которая состоится 29 октября, и в 6-й по счету встрече в трехстороннем формате министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана - 30 октября», - говорится в сообщении.
На встречах будут обсуждаться перспективы сотрудничества между странами в трехстороннем формате, а также региональная и мировая проблематика.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»