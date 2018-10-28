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28.10.2018 22:19

Президент Алиев открыл агропарк и отель в Гахском районе

– Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в северо-западный регион страны открыл в воскресенье Гахский агропарк ООО «Улу Агро», сообщается на сайте главы государства.

Также И.Алиев принял участие в открытии в Гахе гостиницы «Юрд Отель» ООО «Улу Юрд».

Строительство отеля началось в сентябре 2017 года. Рассчитанная на 100 мест трехэтажная гостиница имеет 48 номера.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РЕГИОН, ОБЪЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]