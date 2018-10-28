Президент Алиев открыл агропарк и отель в Гахском районе

– Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в северо-западный регион страны открыл в воскресенье Гахский агропарк ООО «Улу Агро», сообщается на сайте главы государства.

Также И.Алиев принял участие в открытии в Гахе гостиницы «Юрд Отель» ООО «Улу Юрд».

Строительство отеля началось в сентябре 2017 года. Рассчитанная на 100 мест трехэтажная гостиница имеет 48 номера.

Р.Бабаев