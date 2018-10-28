Президент Алиев открыл агропарк и отель в Гахском районе

– Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках поездки в северо-западный регион страны открыл в воскресенье Гахский агропарк ООО «Улу Агро», сообщается на сайте главы государства.
Также И.Алиев принял участие в открытии в Гахе гостиницы «Юрд Отель» ООО «Улу Юрд».
Строительство отеля началось в сентябре 2017 года. Рассчитанная на 100 мест трехэтажная гостиница имеет 48 номера.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»