Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9325 RUR   0.0259 GBR   2.1793 TRY   0.3007

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.59 Brent   77.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 12° 19° 31 Окт 12° 19° 1 Ноя 16°

Регион 28.10.2018 22:30

"Единое национальное движение" может устроить в Грузии беспорядки, считает лидер "Грузинской мечты" Иванишвили

Председатель правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили не исключает, что оппозиционная партия "Единое национальное движение" планирует устроить беспорядки в стране.

"Национальное движение" планирует эксцессы, однако мобилизована полиция и соответствующие государственные ведомства. Я думаю, они ничего не смогут сделать, однако такое желание у Нацдвижения есть всегда", - сказал Б.Иванишвили журналистам в воскресенье вечером.

Комментируя результаты проведенного по заказу "Грузинской мечты" экзит-пола, он заявил, что эти данные подтверждают, что независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия, близка к победе.

При этом он все же отметил, что необходимо подождать окончательные результаты Центральной избирательной комиссии.

"Мы ждали такого результата, мы всегда заявляли, что будет 53-54%, и мы близки к результатам экзит-пола, но это экзит-пол, подождем окончательные результаты ЦИК", - сказал Б.Иванишвили.

Согласно экзит-полу, проведенному грузинской организаций "Психопроект", С.Зурабишвили лидирует на выборах президента с результатом 52,3%.

На втором месте находится кандидат в президенты от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе, который набирает 28,1% голосов. Третье место занимает, согласно этим данным, кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, который набрал 9,2%.

Опрос избирателей в рамках указанного экзит-пола проводился на 100 избирательных участках. Было опрошено 5124 избирателя.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, БЕСПОРЯДКИ, ВЕРОЯТНОСТЬ


Похожие новости


Грузинская оппозиция просит президента помиловать экс-премьера Мерабишвили Грузинская оппозиция готовит для парламента резолюцию, осуждающую режим Саакашвили Грузинский премьер готов к встрече с организатором протестных акций в Тбилиси, но без присутствия оппозиции Часть грузинской оппозиции, поддерживающая Саакашвили, создает новое движение Ряд оппозиционных партий в Грузии может поддержать на выборах кандидатуру действующего президента Бурджанадзе назвала решение о высылке из Тбилиси российского дипломата смешным и некомпетентным

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]