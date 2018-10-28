"Единое национальное движение" может устроить в Грузии беспорядки, считает лидер "Грузинской мечты" Иванишвили

Председатель правящей партии "Грузинская мечта", экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили не исключает, что оппозиционная партия "Единое национальное движение" планирует устроить беспорядки в стране.

"Национальное движение" планирует эксцессы, однако мобилизована полиция и соответствующие государственные ведомства. Я думаю, они ничего не смогут сделать, однако такое желание у Нацдвижения есть всегда", - сказал Б.Иванишвили журналистам в воскресенье вечером.

Комментируя результаты проведенного по заказу "Грузинской мечты" экзит-пола, он заявил, что эти данные подтверждают, что независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия, близка к победе.

При этом он все же отметил, что необходимо подождать окончательные результаты Центральной избирательной комиссии.

"Мы ждали такого результата, мы всегда заявляли, что будет 53-54%, и мы близки к результатам экзит-пола, но это экзит-пол, подождем окончательные результаты ЦИК", - сказал Б.Иванишвили.

Согласно экзит-полу, проведенному грузинской организаций "Психопроект", С.Зурабишвили лидирует на выборах президента с результатом 52,3%.

На втором месте находится кандидат в президенты от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе, который набирает 28,1% голосов. Третье место занимает, согласно этим данным, кандидат от партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, который набрал 9,2%.

Опрос избирателей в рамках указанного экзит-пола проводился на 100 избирательных участках. Было опрошено 5124 избирателя.