Пассажирский авиалайнер упал в море после вылета из столицы Индонезии

Пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия), передает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.
Как сообщили власти Индонезии, он упал в море в районе западного побережья острова Ява.
Лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 10 минут после взлета. Сразу после этого власти начали поисковую операцию.
Сколько людей находилось на борту, пока неизвестно.
Boeing 737-800, который выполнял этот рейс, может вмещать до 189 пассажиров, в зависимости от компоновки салона, отмечает Би-би-си.
По данным телерадиокорпорации, Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.
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