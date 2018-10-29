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Дальнее зарубежье 29.10.2018 08:49

Пассажирский авиалайнер упал в море после вылета из столицы Индонезии

Пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия), передает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Как сообщили власти Индонезии, он упал в море в районе западного побережья острова Ява.

Лайнер, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 10 минут после взлета. Сразу после этого власти начали поисковую операцию.

Сколько людей находилось на борту, пока неизвестно.

Boeing 737-800, который выполнял этот рейс, может вмещать до 189 пассажиров, в зависимости от компоновки салона, отмечает Би-би-си.

По данным телерадиокорпорации, Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, АВИАКАТАСТРОФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]