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Регион 29.10.2018 09:03

Разрыв между Зурабишвили и Вашадзе составляет около 2% после подсчета почти 90% голосов - ЦИК Грузии

В ЦИК Грузии подсчитали более 90% голосов избирателей, принявших участие в президентских выборах в воскресенье.

Согласно последним данным ЦИК, продолжает лидировать независимый кандидат Саломе Зурабишвили, получившая 38,61% голосов избирателей.

Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 37,69% голосов.

Для победы в первом туре президентских выборов в Грузии кандидату необходимо набрать более 50% голосов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]