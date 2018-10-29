Разрыв между Зурабишвили и Вашадзе составляет около 2% после подсчета почти 90% голосов - ЦИК Грузии

В ЦИК Грузии подсчитали более 90% голосов избирателей, принявших участие в президентских выборах в воскресенье.

Согласно последним данным ЦИК, продолжает лидировать независимый кандидат Саломе Зурабишвили, получившая 38,61% голосов избирателей.

Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 37,69% голосов.

Для победы в первом туре президентских выборов в Грузии кандидату необходимо набрать более 50% голосов.