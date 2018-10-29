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Дальнее зарубежье 29.10.2018 09:33

Избранный президент Бразилии обещает взять курс на выстраивание отношений с наиболее развитыми странами

Бразилия будет выстраивать отношения с другими странами, основываясь не на идеологических аспектах, а на экономических и научных интересах, заявил в понедельник избранный президент страны Жаир Болсонару.

По сообщению бразильских СМИ, после победы на выборах он также отметил, что "Бразилия больше не будет в стороне от наиболее развитых стран".

"Мы освободим Бразилию от основанной на идеологии системы выстраивания международных отношений, которая господствовала в последние годы", - пообещал избранный глава государства.

В сообщениях отмечается, что Ж.Болсонару критически отозвался о нынешних властях таких стран, как Венесуэла и Куба.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВНЕШПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]