Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, досрочно завоевал звание победителя чемпионата мира-2018 по автогонкам класса "Формула-1".
Он обеспечил себе первое место по итогам прошедшей в воскресенье гонки в рамках Гран-при Мексики, после которой он стал недосягаемым до ближайшего преследователя, немца Себастьяна Феттеля из Ferrari.
Теперь Л.Хэмилтон - пятикратный чемпион "Фрмулы-1".
В Мексике С.Феттель финишировал вторым, Х.Хэмилтон - четвертым, что позволило британцу удержать необходимый для досрочного триумфа отрыв в очках.
Победу в Мексике одержал голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), россиянин Сергей Сироткин из Williams финишировал 14-м.
Ранее Л.Хэмилтон был триумфатором соревнования в 2008, 2014, 2015 и 2017 годах.
Л.Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды McLaren. В первой же гонке - Гран-при Австралии - он финишировал тогда третьим, а сезон завершил на втором месте с отставанием в один балл от финна Кими Райкконена из Ferrari. Следующий сезон для британца стал уже победным.
За Mercedes Л.Хэмилтон выступает с 2013 года.
До финиша чемпионата "Формулы-1" в нынешнем сезоне осталось два этапа - Гран-при Бразилии (11 ноября) и Гран-при Абу-Даби (25 ноября).
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