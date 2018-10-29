Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, досрочно завоевал звание победителя чемпионата мира-2018 по автогонкам класса "Формула-1".

Он обеспечил себе первое место по итогам прошедшей в воскресенье гонки в рамках Гран-при Мексики, после которой он стал недосягаемым до ближайшего преследователя, немца Себастьяна Феттеля из Ferrari.

Теперь Л.Хэмилтон - пятикратный чемпион "Фрмулы-1".

В Мексике С.Феттель финишировал вторым, Х.Хэмилтон - четвертым, что позволило британцу удержать необходимый для досрочного триумфа отрыв в очках.

Победу в Мексике одержал голландец Макс Ферстаппен (Red Bull), россиянин Сергей Сироткин из Williams финишировал 14-м.

Ранее Л.Хэмилтон был триумфатором соревнования в 2008, 2014, 2015 и 2017 годах.

Л.Хэмилтон дебютировал в "Формуле-1" в 2007 году в составе команды McLaren. В первой же гонке - Гран-при Австралии - он финишировал тогда третьим, а сезон завершил на втором месте с отставанием в один балл от финна Кими Райкконена из Ferrari. Следующий сезон для британца стал уже победным.

За Mercedes Л.Хэмилтон выступает с 2013 года.

До финиша чемпионата "Формулы-1" в нынешнем сезоне осталось два этапа - Гран-при Бразилии (11 ноября) и Гран-при Абу-Даби (25 ноября).