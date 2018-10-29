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СНГ 29.10.2018 09:43

ЕС пока не удается создать SPV для обхода антииранских санкций - FT

Европейскому союзу пока не удалось найти страну, которая согласилась бы стать юрисдикцией для регистрации специальной компании, которая будет использоваться для проведения расчетов с Ираном, пишет Financial Times.

Создание такой SPV является центральным элементом плана ЕС по сохранению возможности вести экспортно-импортные операции с Ираном после восстановления в ноябре Вашингтоном в одностороннем порядке санкций против этой страны.

"Никто из правительств стран ЕС не хочет переходить дорогу США, размещая у себя SPV", - сказал газете один из европейских чиновников. Страны-члены ЕС опасаются, что США могут принять против них в этом случае политические меры или даже ввести санкции, сказал другой дипломат.

Между тем Иран считает, что сможет продолжить экспорт нефти, даже несмотря на санкции и задержки с реализацией европейского плана, пишет газета.

В частности, Тегеран рассчитывает экспортировать в Китай и другие страны минимум 1 млн баррелей нефти в сутки, говорят иранские аналитики. Это значительно меньше досанкционных 2,8 млн баррелей в сутки, однако поддержит валютные доходы страны на минимально достаточном уровне.

В конце сентября ЕС обнародовал план создания SPV, чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном.

Соглашение с Ираном по ядерной программе было подписано с Ираном "шестеркой" международных посредников - пятью постоянными членами СБ ООН и Германией в июле 2015 года. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп, назвав соглашение "плохим", заявил о выходе из него Соединенных Штатов, другие страны-подписанты не согласны с этим решением.

Вашингтон объявил о восстановлении существовавших до подписания соглашения американских санкций против Ирана в финансово-экономической сфере, предусматривающих, в том числе, санкционные меры в отношении компаний третьих стран, ведущих бизнес с иранскими партнерами. До 5 ноября все компании, чтобы избежать санкций, должны свернуть сотрудничество с Ираном в области углеводородного сырья, в частности, прекратить закупки иранской нефти.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ИРАН, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]