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29.10.2018 09:25

В Баку российские специалисты провели методические мероприятия для преподавателей русского языка, литературы, химии и биологии

23 и 24 октября с.г. на базе научно-исследовательского лаборатории «Центр россиеведения» Азербайджанского университета языков прошли методические мероприятия для преподавателей русского языка, литературы и предметных дисциплин на русском языке. Они были организованы Россотрудничеством и Российским домом международного научно-технического сотрудничества (город Москва) при поддержке Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В первый день работы методических мероприятий перед их участниками выступил ректор Азербайджанского университета языков академик Камал Абдуллаев.

Российскими специалистами были проведены лекции, тренинги, мастер-классы и консультации, в которых приняли участие учителя общеобразовательных и преподаватели высших учебных заведений Азербайджана.

По итогам обучения все слушатели получили сертификаты.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]