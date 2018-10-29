В Баку российские специалисты провели методические мероприятия для преподавателей русского языка, литературы, химии и биологии

23 и 24 октября с.г. на базе научно-исследовательского лаборатории «Центр россиеведения» Азербайджанского университета языков прошли методические мероприятия для преподавателей русского языка, литературы и предметных дисциплин на русском языке. Они были организованы Россотрудничеством и Российским домом международного научно-технического сотрудничества (город Москва) при поддержке Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В первый день работы методических мероприятий перед их участниками выступил ректор Азербайджанского университета языков академик Камал Абдуллаев.

Российскими специалистами были проведены лекции, тренинги, мастер-классы и консультации, в которых приняли участие учителя общеобразовательных и преподаватели высших учебных заведений Азербайджана.

По итогам обучения все слушатели получили сертификаты.