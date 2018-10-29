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ТЭК 29.10.2018 09:28

Нефтяные котировки практически стабильны, цена Brent - $77,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник остаются практически на уровне предыдущего закрытия.

Несмотря на подъем на пятничной сессии, котировки снизились по итогам минувшей недели: Brent потеряла 2,7%, WTI - 2,4%.

Инвесторы оценивают такие факторы, как возможность наращивания добычи Саудовской Аравией и другими участниками ОПЕК+ для компенсации сокращения поставок, ожидаемых после введения американских санкций против Ирана, отмечает Dow Jones.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:04 подешевели на $0,03 (0,04%) - до $77,59 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена повысилась на $0,73 (0,95%) и составляла на закрытие $77,62 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь утром в понедельник выросли на $0,01 (0,01%) - до $67,6 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена выросла на $0,26 (0,39%), завершив день на отметке $67,59.

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила, что число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 2 штуки и достигло 875 единиц, что является максимальным показателем с 2015 года. С начала текущего года количество буровых в стране выросло более чем на 100 установок.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]