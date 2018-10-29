Манат подешевел к евро, подорожал к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 октября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 октября ЦБА установил 1.9366/1EUR (26 октября - 1,9325 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 октября установил 0,0258 манат /1RUB (26 октября - 0,0259 манат /1RUB).

Б. Рустамбеков