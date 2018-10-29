На борту разбившегося в Индонезии самолета было 189 человек

На борту пассажирского самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение на западе острова Ява, находилось 189 пассажиров и членов экипажа, сообщил в понедельник журналистам представитель индонезийского Агентства аэронавигации Йоханес Сираит.
По его словам, незадолго до потери контакта пилот запросил возвращения в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.
Самолет упал в море и затонул.
Сотрудник индонезийского агентства судоходства со своей стороны сообщил, что к месту крушения уже прибыли несколько спасательных кораблей.
Идет поисково-спасательная операция.
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