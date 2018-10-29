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Дальнее зарубежье 29.10.2018 10:01

На борту разбившегося в Индонезии самолета было 189 человек

На борту пассажирского самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение на западе острова Ява, находилось 189 пассажиров и членов экипажа, сообщил в понедельник журналистам представитель индонезийского Агентства аэронавигации Йоханес Сираит.

По его словам, незадолго до потери контакта пилот запросил возвращения в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Самолет упал в море и затонул.

Сотрудник индонезийского агентства судоходства со своей стороны сообщил, что к месту крушения уже прибыли несколько спасательных кораблей.

Идет поисково-спасательная операция.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]