На борту разбившегося в Индонезии самолета было 189 человек

На борту пассажирского самолета авиакомпании Lion Air, потерпевшего крушение на западе острова Ява, находилось 189 пассажиров и членов экипажа, сообщил в понедельник журналистам представитель индонезийского Агентства аэронавигации Йоханес Сираит.

По его словам, незадолго до потери контакта пилот запросил возвращения в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Самолет упал в море и затонул.

Сотрудник индонезийского агентства судоходства со своей стороны сообщил, что к месту крушения уже прибыли несколько спасательных кораблей.

Идет поисково-спасательная операция.