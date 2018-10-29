Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане, как ожидается, будет посвящен гуманитарным вопросам - источник

Страны-гаранты режима перемирия в Сирии (Иран, Турция и Россия) возвращаются к переговорам в Астане, чтобы обсудить гуманитарные вопросы, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" источник в дипломатических кругах.

"Все это время (с мая 2018 года - ИФ-К) страны-гаранты обсуждали политические вопросы, договаривались о создании конституционного совета, в частности в Стамбуле договорились о создании конституционного комитета. Теперь возникла необходимость перейти к гуманитарным вопросам, поэтому было решено вернуться на площадку Астаны", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, Казахстан в течение недели ожидает получить от стран-гарантов точную дату очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.

Ранее сообщалось, что Россия, Иран и Турция после длительного перерыва решили вернуться в Астану, где до этого состоялось девять раундов переговоров. Последняя, девятая, встреча в Астане состоялась 15 мая 2018 года. В течение пяти месяцев стороны вели переговоры на площадках Сочи и Стамбула.