Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0258 GBR   2.1817 TRY   0.3039

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.59 Brent   77.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 12° 19° 31 Окт 12° 19° 1 Ноя 16°

Дальнее зарубежье 29.10.2018 11:28

Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане, как ожидается, будет посвящен гуманитарным вопросам - источник

Страны-гаранты режима перемирия в Сирии (Иран, Турция и Россия) возвращаются к переговорам в Астане, чтобы обсудить гуманитарные вопросы, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" источник в дипломатических кругах.

"Все это время (с мая 2018 года - ИФ-К) страны-гаранты обсуждали политические вопросы, договаривались о создании конституционного совета, в частности в Стамбуле договорились о создании конституционного комитета. Теперь возникла необходимость перейти к гуманитарным вопросам, поэтому было решено вернуться на площадку Астаны", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, Казахстан в течение недели ожидает получить от стран-гарантов точную дату очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.

Ранее сообщалось, что Россия, Иран и Турция после длительного перерыва решили вернуться в Астану, где до этого состоялось девять раундов переговоров. Последняя, девятая, встреча в Астане состоялась 15 мая 2018 года. В течение пяти месяцев стороны вели переговоры на площадках Сочи и Стамбула.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ТЕМЫ


Похожие новости


Кризис в Сирии можно урегулировать только политико-дипломатическими мерами - СМИД ОДКБ Путин и Назарбаев осуждают удары США по Сирии Необходимо предпринимать новые шаги по урегулированию конфликта в Сирии - МИД Казахстана МИД Казахстана ожидает официального подтверждения даты встречи глав МИД по Сирии от участников Сотрудничество Казахстана и РФ по Сирии принесет весомые плоды, надеется Лавров Участники переговоров по Сирии в Астане ведут подготовку к Астана-9, переговоры могут состояться в 20-х числах февраля - глава МИД Казахстана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]