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Дальнее зарубежье 29.10.2018 11:42

Обмен мнениями в Стамбуле был очень важен, но контактов с "малой группой" стран по Сирии пока не планируется - МИД РФ

Встреча стран так называемой малой группы в Стамбуле была важна, пока других контактов в этом формате не планируется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"У нас постоянные контакты со странами-членами малой группой по Сирии, формализованных контактов с группой не планируется", - сказал он журналистам в понедельник.

"В этом смысле обмен мнениями в Стамбуле был важен", - отметил он.

Как сообщалось, в субботу в Стамбуле прошли переговоры лидеров России, Германии, Франции и Турции по сирийскому урегулированию.

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Тэги: РОССИЯ, , СИРИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]