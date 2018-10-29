Встреча стран так называемой малой группы в Стамбуле была важна, пока других контактов в этом формате не планируется, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"У нас постоянные контакты со странами-членами малой группой по Сирии, формализованных контактов с группой не планируется", - сказал он журналистам в понедельник.

"В этом смысле обмен мнениями в Стамбуле был важен", - отметил он.

Как сообщалось, в субботу в Стамбуле прошли переговоры лидеров России, Германии, Франции и Турции по сирийскому урегулированию.