Бывший глава управления по борьбе с наркотрафиком МВД Таджикистана приговорен к 28 годам лишения свободы

В Таджикистане к 28 годам лишения свободы приговорен бывший начальник Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств МВД страны Файзулло Гадоев, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра министерства Умарджони Эмомали.
По данным пресс-службы МВД Таджикистана, судебная коллегия Верховного суда Таджикистана вынесла приговор в отношении Ф.Гадоева 15 октября по обвинениям в "незаконном обороте наркотиков с целью сбыта с использованием служебного положения и в особо крупных размерах".
Кроме того, бывший глава управления был признан виновным по обвинениям в "легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере", "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" и "получение взятки с вымогательством взятки в крупном размере".
Суд назначил Ф.Гадоеву наказание в виде лишения свободы на 28 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и конфискацией имущества, сообщил руководитель пресс-центра МВД.
Осужденный лишен звания "генерал-майор милиции" и наград.
По данным интернет-издания "Азия-Плюс", Ф.Гадоев был задержан с крупной партией наркотиков в начале лета в Узбекистане.
Разработкой Ф.Гадоева, подозреваемого в контрабанде афганских наркотиков через территорию Таджикистана в Узбекистан, занимались совместно органы правопорядка двух соседних государств на протяжении нескольких лет. При задержании у него была обнаружена и изъята крупная партия наркотиков и большая сумма наличных денег, говорится в сообщении.
После задержания спецслужбы Узбекистана передали Ф.Гадоева Таджикистану.
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