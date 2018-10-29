Бывший глава управления по борьбе с наркотрафиком МВД Таджикистана приговорен к 28 годам лишения свободы

В Таджикистане к 28 годам лишения свободы приговорен бывший начальник Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств МВД страны Файзулло Гадоев, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра министерства Умарджони Эмомали.

По данным пресс-службы МВД Таджикистана, судебная коллегия Верховного суда Таджикистана вынесла приговор в отношении Ф.Гадоева 15 октября по обвинениям в "незаконном обороте наркотиков с целью сбыта с использованием служебного положения и в особо крупных размерах".

Кроме того, бывший глава управления был признан виновным по обвинениям в "легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере", "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" и "получение взятки с вымогательством взятки в крупном размере".

Суд назначил Ф.Гадоеву наказание в виде лишения свободы на 28 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима и конфискацией имущества, сообщил руководитель пресс-центра МВД.

Осужденный лишен звания "генерал-майор милиции" и наград.

По данным интернет-издания "Азия-Плюс", Ф.Гадоев был задержан с крупной партией наркотиков в начале лета в Узбекистане.

Разработкой Ф.Гадоева, подозреваемого в контрабанде афганских наркотиков через территорию Таджикистана в Узбекистан, занимались совместно органы правопорядка двух соседних государств на протяжении нескольких лет. При задержании у него была обнаружена и изъята крупная партия наркотиков и большая сумма наличных денег, говорится в сообщении.

После задержания спецслужбы Узбекистана передали Ф.Гадоева Таджикистану.