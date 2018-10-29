Казахстан ратифицировал меморандум об отправке миротворцев в Ливан в составе индийского батальона

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации меморандума о взаимопонимании между правительством Казахстана и правительством Индии о порядке совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона во Временных силах ООН в Ливане (ВСООНЛ)", сообщила пресс-служба главы государства в понедельник.

Меморандум был подписан в Астане 21 августа 2018 года.

Цель документа - определение политики, процедур и договоренностей между сторонами для планирования и осуществления развертывания, командования и управления, обеспечения казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона в Ливане.

"Продолжительность совместного развертывания составляет одну ротацию и может быть продлена на срок последующих ротаций соответственно. Срок одной ротации составляет шесть месяцев", - указывалось в заключении профильного комитета мажилиса парламента Казахстана.

Срок ротации может быть превышен в связи с оперативными обстоятельствами, а также в связи с ситуацией с материально-техническим и тыловым обеспечением.

"Технические условия совместного развертывания казахстанского миротворческого контингента в составе индийского батальона определяются в техническом соглашении, заключенном между министерствами обороны двух государств", - уточнялось в документе.

Ранее сообщалось, что миротворческий контингент численностью до 120 военнослужащих ВС Казахстана для участия в миссии временных сил ООН в составе подразделения ВС Индии может быть отправлен в Ливан до конца октября.