Газпром готов обсуждать с Азербайджаном дальнейшее сотрудничество в газовой сфере – Медведев

Заместитель председателя правления компании ПАО «Газпром» Александр Медведев отмечает наличие на европейском рынке места для всех поставщиков газа, в том числе и для Азербайджана.

«Относительно конкуренции российского газа и газа других поставщиков на европейском рынке могу сказать, что собственная добыча в Европе падает, а импортные потребности неуклонно растут. Места на рынке хватит для всех поставщиков. Сильнейшими же в конкуренции станут те, кто сможет предложить потребителям наиболее коммерчески привлекательные условия поставок», - отметил А.Медведев в интервью корпоративному журналу «Газпром».

Он подчеркнул, что в настоящее время «Газпром» успешно конкурирует на европейском газовом рынке, о чем свидетельствуют рекордные объемы поставок компании.

А.Медведев также сообщил, что между «Газпромом» и Азербайджаном сложились «прекрасные» рабочие взаимоотношения.

«Поставки в Азербайджан осуществляются в рамках действующего контракта. Что касается перспектив дальнейшего сотрудничества, то мы всегда открыты к дальнейшему диалогу», - указал он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный Газовый Коридор, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд. Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

ОАО «Газпром экспорт» и SOCAR 21 ноября 2017 года в Москве подписали контракт по поставкам газа в Азербайджан. Поставки начались 22 ноября 2017 года. Всего в рамках годового контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд кубометров российского газа.

В 2017 году поставки газа из России в Азербайджан составили 349 млн кубометров.

По данным Минэнерго Азербайджана, в 2018 году Азербайджан импортировал из России 800 млн кубометров природного газа.

Н.Аббасова