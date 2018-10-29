Австралия может нарастить экспорт СПГ в Китай на фоне ухудшения отношений КНР и США

Австралийские экспортеры постараются воспользоваться напряженностью в торговых отношениях между США и Китаем, нарастив поставки сжиженного природного газа (СПГ) на китайский рынок на фоне роста спроса в преддверии зимы и в связи с ограничениями на использование угля в КНР, полагают эксперты.
Австралийская Woodside недавно заключила соглашение с ENN, одной из крупнейших частных энергокомпаний Китая, в рамках которого они будут совместно изучать возможности для сотрудничества в сфере СПГ - маркетинга, торговли и морских поставок.
Эта сделка может привести к тому, что КНР начнет оказывать финансовую поддержку проектам по расширению производства в Австралии. Поскольку покупатели стремятся к заключению краткосрочных контрактов, обеспечение финансирования является свежей проблемой для разработчиков крупномасштабных СПГ-проектов, поскольку раньше они более чем на 80% обеспечивали привлечение средств за счет долгосрочных контрактов.
По крайней мере, соглашение Woodside-ENN, скорее всего, приведет к увеличению количества грузов СПГ из штата Западная Австралия в новый импортный терминал в городе Чжоушань провинции Чжэцзян мощностью 3 млн тонн в год. Он начал работу в октябре, что дало старт действию контрактов с Chevron, Total и Origin Energy, подписанных ENN в 2016 году. Это даст китайской компании доступ в общей сложности к 1,4 млн тонн СПГ в год.
Chevron и Total будут поставлять газ из своих глобальных портфелей, но на практике это означает, что большая часть, скорее всего, будет поступать из австралийских проектов, в которых участвуют эти компании.
Тем не менее, ENN для полной загрузки СПГ-терминала необходимо обеспечить еще 1,6 млн тонн в год. Топливо с терминала будет обеспечивать растущую клиентскую базу в 125 близлежащих городах, а также заправочные станции. Кроме того, компания планирует создавать запасы на хранилище в провинции Хэбэй, объем которого составляет 58 млн кубометров.
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