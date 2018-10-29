Банки-агенты АИКГФ в январе-сентябре выдали ипотечных кредитов на 183 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-сентябре 2018 года выдали ипотечных кредитов на сумму 183,2 млн манатов, что на 40,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в сентябре 2018 года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 27,9 млн манатов, что является самым высоким ежемесячным показателем в текущем году.
По данным ЦБА, АИКГФ в январе-сентябре 2018 года рефинансировал кредитов на сумму 178,6 манатов (рост в 3 раза по сравнению с 9 месяцами 2017 года - ИФ).
Фонд в отчетном периоде получил из госбюджета 100 млн манатов для финансирования социальной ипотеки, в том числе 50 млн манатов – в сентябре.
АИКГФ в январе-сентябре 2018 года привлек 155 млн манатов от размещения облигаций.
В 2017 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 202,9 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
А.Азизов
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