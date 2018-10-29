В Банке Республика наблюдается рост по всем показателям

Банк Республика опубликовал отчеты по финансовым показателям за третий квартал 2018 года. Согласно отчетности, Банк в третьем квартале смог продолжить позитивную динамику и показал хорошие операционные и финансовые результаты.
На 1 октября 2018 года активы банка превысили 976 млн. манатов, что на 14% больше показателя второго квартала. По итогам третьего квартала, чистая прибыль банка увеличилась в 2 раза и превысила 1 млн. манатов.Также, стоит особо подчеркнуть увеличение депозитного портфеля. Так, по сравнению с третьим кварталом предыдущего года депозитный портфель банка увеличился на 55%.
«Позитивная динамика основных финансовых показателей была достигнута благодаря поэтапной реализации стратегии развития банка, которая предполагает поддержку развитию малого и среднего бизнеса с использованием новых технологий. Приятно видеть, что все большое количество клиентов выбирают Банк Республика как своего основного финансового партнера. Это показатель упорного труда всей команды Банка, стремящейся предоставлять качественные финансовые услуги клиентам по всей стране. В числе наших основных приоритетов — предоставление новых продуктов, дальнейшее развитие мобильного банкинга и дистанционных каналов обслуживания клиентов.» — прокомментировал Председатель Правления «Банка Республика» Асеф Намазов.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
Франция не признает Нагорный Карабах – посольство в Баку
Строительство новой дороги Армения-Карабах демонстрирует намерения Еревана аннексировать оккупированные азербайджанские территории - МИД
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
Азераэронавигация избрана в Комитет директоров европейских аэронавигационных организаций
Китай в ноябре начнет строительство первого аэропорта в Антарктике
Октябрь стал лучшим в истории североамериканской киноиндустрии
Алиев соболезнует Трампу в связи с вооруженным нападением на синагогу в Питтсбурге
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Президент Алиев посещает Шекинский район
Арестованная депутат Савченко готовит иск в ЕСПЧ к властям Украины
Меркель откажется от должности председателя партии ХДС - ТВ
Вступление Киева и Тбилиси в НАТО станет колоссальной проблемой России - МИД РФ
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Эпилог эль-классико: Король умер, да здравствует Король
«Сирийский армянин призывает немцев учиться у Гитлера, как в свое время призывал армян Нжде» - завсектором Администрации президента Азербайджана
Экономическое благополучие Азербайджана притягивает геополитические интересы крупных держав – политолог