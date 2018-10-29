В Банке Республика наблюдается рост по всем показателям

Банк Республика опубликовал отчеты по финансовым показателям за третий квартал 2018 года. Согласно отчетности, Банк в третьем квартале смог продолжить позитивную динамику и показал хорошие операционные и финансовые результаты.

На 1 октября 2018 года активы банка превысили 976 млн. манатов, что на 14% больше показателя второго квартала. По итогам третьего квартала, чистая прибыль банка увеличилась в 2 раза и превысила 1 млн. манатов.Также, стоит особо подчеркнуть увеличение депозитного портфеля. Так, по сравнению с третьим кварталом предыдущего года депозитный портфель банка увеличился на 55%.

«Позитивная динамика основных финансовых показателей была достигнута благодаря поэтапной реализации стратегии развития банка, которая предполагает поддержку развитию малого и среднего бизнеса с использованием новых технологий. Приятно видеть, что все большое количество клиентов выбирают Банк Республика как своего основного финансового партнера. Это показатель упорного труда всей команды Банка, стремящейся предоставлять качественные финансовые услуги клиентам по всей стране. В числе наших основных приоритетов — предоставление новых продуктов, дальнейшее развитие мобильного банкинга и дистанционных каналов обслуживания клиентов.» — прокомментировал Председатель Правления «Банка Республика» Асеф Намазов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.