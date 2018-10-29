В Якутии задержали мужчину с 13 кг промышленного золота на 34,5 млн рублей

Сотрудники УФСБ задержали в Якутии мужчину с рюкзаком, набитым золотом, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

52-летнего уроженца Чечено-Ингушской АССР задержали в лесу вблизи поселка Беркакит. В его рюкзаке лежали свертки с золотом в виде слитков, а также порошка неоднородной массы.

"Вес изъятого ценного металла составил свыше 13 кг. Согласно котировке Центрального банка РФ, стоимость золота превышает 34,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов. Проводятся следственные мероприятия.