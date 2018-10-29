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СНГ 29.10.2018 13:05

В Якутии задержали мужчину с 13 кг промышленного золота на 34,5 млн рублей

Сотрудники УФСБ задержали в Якутии мужчину с рюкзаком, набитым золотом, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

52-летнего уроженца Чечено-Ингушской АССР задержали в лесу вблизи поселка Беркакит. В его рюкзаке лежали свертки с золотом в виде слитков, а также порошка неоднородной массы.

"Вес изъятого ценного металла составил свыше 13 кг. Согласно котировке Центрального банка РФ, стоимость золота превышает 34,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении драгоценных металлов. Проводятся следственные мероприятия.

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Тэги: РОССИЯ, ЯКУТИЯ, ЗОЛОТО, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]