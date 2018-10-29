ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 350 млн манатов при предложении свыше 1,2 млрд

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 350 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"Центробанк 29 октября провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 350 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 1 млдр 246,9 млн манатов. Средневзвешенная ставка осталась на уровне 8,01%", - отметили в банке.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Б.Рустамбеков
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