Медведев посетит с официальным визитом КНР 5-7 ноября - пресс-служба правительства РФ

В рамках визита 5 ноября в КНР премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится в Шанхае с Председателем КНР Си Цзиньпином и примет участие в церемонии открытия Первой китайской международной выставки импортных товаров, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"7 ноября в Пекине состоится 23-я регулярная встреча глав правительств России и Китая, в ходе которой Д.Медведев и премьер Государственного Совета КНР Ли Кэцян проведут обстоятельное обсуждение ключевых вопросов российско-китайского торгово-экономического, инвестиционного, энергетического, межрегионального, приграничного и гуманитарного сотрудничества, рассмотрят ход реализации масштабных совместных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, научных исследований и инноваций", - отмечается в сообщении.
Главы правительств также обменяются мнениями по тематике сопряжения Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс - один путь".
Сообщается, что по итогам переговоров Д.Медведев и Ли Кэцян подпишут Совместное коммюнике. "К подписанию подготовлен ряд межправительственных, межведомственных и корпоративных документов по различным аспектам двустороннего взаимодействия", - информирует пресс-служба.
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