Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9366 RUR   0.0258 GBR   2.1817 TRY   0.3039

Цена на нефть

    $/bbl WTI   67.59 Brent   77.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 12° 19° 31 Окт 12° 19° 1 Ноя 16°

Социум 29.10.2018 12:21

Алиев соболезнует Трампу в связи с вооруженным нападением на синагогу в Питтсбурге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование своему американскому коллеге Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами в результате вооруженного нападения в синагоге города Питтсбург.

«Известие о человеческих жертвах в результате вооруженного нападения на синагогу в Питтсбурге вызвало у меня чувство глубокого сожаления», - отмечается в тексте соболезнования И.Алиева на сайте главы азербайджанского государства.

И.Алиев от своего имени и от имени всего азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате инцидента, а также президенту и народу США.

27 октября 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге американского города Питтсбурга, убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


Похожие новости


Трамп после инцидента в Питтсбурге призвал ужесточить закон о смертной казни Трамп назвал ложной и скучной статью о прослушке его телефона Китаем и Россией Ближний Восток вызвал отвращение у Трампа, особенно после убийства саудовского журналиста Трамп пообещал снизить налоги для среднего класса Путин примет Болтона, в Кремле ждут от него разъяснений "по великому множеству тем" Шеф Пентагона утверждает, что Трамп поддерживает его на 100%

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]