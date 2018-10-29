Алиев соболезнует Трампу в связи с вооруженным нападением на синагогу в Питтсбурге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование своему американскому коллеге Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами в результате вооруженного нападения в синагоге города Питтсбург.
«Известие о человеческих жертвах в результате вооруженного нападения на синагогу в Питтсбурге вызвало у меня чувство глубокого сожаления», - отмечается в тексте соболезнования И.Алиева на сайте главы азербайджанского государства.
И.Алиев от своего имени и от имени всего азербайджанского народа выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате инцидента, а также президенту и народу США.
27 октября 46-летний Роберт Боуэрс открыл огонь в синагоге американского города Питтсбурга, убив 11 человек. Еще 12 человек получили ранения.
Р.Бабаев
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