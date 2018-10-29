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Дальнее зарубежье 29.10.2018 12:35

Президент Индонезии выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Lion Air

Президент Индонезии Джоко Видодо соболезнует родственникам и близким погибших в результате крушения пассажирского самолета Lion Air, который рухнул в западной части острова Ява, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Дж.Видодо призвал всех жителей Индонезии продолжать молиться и заявил, что сожалеет в связи с тем, что произошла такая трагедия.

Помимо этого, индонезийский президент издал распоряжение о начале расследования причин крушения самолета, которым будет заниматься Национальный комитет по транспортной безопасности.

На борту рухнувшего пассажирского самолета авиакомпании Lion Air находилось 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе 20 сотрудников министерства финансов Индонезии.

Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Самолет упал в море и затонул.

В настоящий момент на месте трагедии проводится поисково-спасательная операция.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САМОЛЕТ, СОБЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]