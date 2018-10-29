Президент Индонезии выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета Lion Air

Президент Индонезии Джоко Видодо соболезнует родственникам и близким погибших в результате крушения пассажирского самолета Lion Air, который рухнул в западной части острова Ява, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Дж.Видодо призвал всех жителей Индонезии продолжать молиться и заявил, что сожалеет в связи с тем, что произошла такая трагедия.

Помимо этого, индонезийский президент издал распоряжение о начале расследования причин крушения самолета, которым будет заниматься Национальный комитет по транспортной безопасности.

На борту рухнувшего пассажирского самолета авиакомпании Lion Air находилось 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе 20 сотрудников министерства финансов Индонезии.

Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Самолет упал в море и затонул.

В настоящий момент на месте трагедии проводится поисково-спасательная операция.