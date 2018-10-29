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Дальнее зарубежье 29.10.2018 12:36

Путин соболезнует президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой у острова Ява

Президент России Владимир Путин направил президенту Индонезии Джоко Видодо телеграмму соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья острова Ява, сообщает пресс-служба Кремля в понедельник.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и желают им мужества и стойкости в столь тяжелый час", - отметил В.Путин в направленной телеграмме.

В понедельник утром пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Лайнер, следовавший в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 10 минут после взлета. Сразу после этого власти начали поисковую операцию. Его обломки были найдены в море в районе западного побережья острова Ява.

По данным Jakarta Post, на борту находился 181 пассажир, трое из которых дети, а также восемь членов экипажа.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, ПУТИН, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]