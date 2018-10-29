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Регион 29.10.2018 13:37

Кандидат на пост президента Грузии Вашадзе призвал сторонников сплотиться перед вторым туром

Кандидат в президенты Грузии от партии сторонников экс-президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Григол Вашадзе в понедельник на брифинге призвал своих избирателей не праздновать преждевременную победу.

"Впереди у нас второй тур президентских выборов, который мы обязательно выиграем, и в Грузии начнется смена власти. Это уже неизбежно", - заявил Г.Вашадзе, который по итогам состоявшегося в воскресенье голосования набрал 37,7% голосов.

По его словам, действующие власти украли у него победу "присвоив голоса избирателей путем запугивания и подкупа".

Г.Вашадзе сообщил, что начал консультации с лидерами других оппозиционных партий для выхода во втором туре выборов против действующих властей Грузии единым фронтом.

Ранее в ходе предвыборной кампании кандидат от "Единого национального движения" пообещал своим сторонникам, что в случае избрания его президентом, он первым своим указом вернет грузинское гражданство экс-президенту М.Саакашвили, а затем назначит досрочные парламентские выборы.

Ранее в понедельник ЦИК Грузии сообщил, что независимый кандидат на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия "Грузинская мечта", на выборах в минувшее воскресенье набрала 38,6% голосов избирателей.

Второй тур выборов может быть назначен после обнародования окончательных итогов голосования, прошедшего в минувшее воскресенье, после рассмотрения всех поступивших жалоб, сказала в понедельник журналистам на брифинге председатель ЦИК Тамара Жвания, отметив, что голосование "может состояться не позднее 2 декабря".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, КАНДИДАТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]