Кандидат на пост президента Грузии Вашадзе призвал сторонников сплотиться перед вторым туром

Кандидат в президенты Грузии от партии сторонников экс-президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" Григол Вашадзе в понедельник на брифинге призвал своих избирателей не праздновать преждевременную победу.
"Впереди у нас второй тур президентских выборов, который мы обязательно выиграем, и в Грузии начнется смена власти. Это уже неизбежно", - заявил Г.Вашадзе, который по итогам состоявшегося в воскресенье голосования набрал 37,7% голосов.
По его словам, действующие власти украли у него победу "присвоив голоса избирателей путем запугивания и подкупа".
Г.Вашадзе сообщил, что начал консультации с лидерами других оппозиционных партий для выхода во втором туре выборов против действующих властей Грузии единым фронтом.
Ранее в ходе предвыборной кампании кандидат от "Единого национального движения" пообещал своим сторонникам, что в случае избрания его президентом, он первым своим указом вернет грузинское гражданство экс-президенту М.Саакашвили, а затем назначит досрочные парламентские выборы.
Ранее в понедельник ЦИК Грузии сообщил, что независимый кандидат на пост президента Грузии Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия "Грузинская мечта", на выборах в минувшее воскресенье набрала 38,6% голосов избирателей.
Второй тур выборов может быть назначен после обнародования окончательных итогов голосования, прошедшего в минувшее воскресенье, после рассмотрения всех поступивших жалоб, сказала в понедельник журналистам на брифинге председатель ЦИК Тамара Жвания, отметив, что голосование "может состояться не позднее 2 декабря".
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