Страховщики Азербайджана в январе-сентябре увеличили премии на 37%, выплаты сократились на 1%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-сентябре 2018 года составили 568 млн 538,4 тыс. манатов, что на 37,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 414 млн 944,7 тыс. манатов (рост на 47,3% - ИФ) или 72,9% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 235 млн 20,1 тыс. манатов (рост на 89,7%), по страхованию иное, чем жизнь - 179 млн 924,6 тыс. манатов (рост на 14%).

По обязательным видам страхования премии в январе-сентябре 2018 года составили 153 млн 593,7 тыс. манатов (рост на 15,7%).

За январь-сентябрь 2018 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 186 млн 911,6 тыс. манатов (спад на 0,9%).

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 137 млн 320 тыс. манатов (спад на 7,1%) или 73,4% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 80 млн 543 тыс. манатов (спад на 9,6%), по страхованию иное, чем жизнь - 56 млн 777 тыс. манатов (спад на 3,3%).

По обязательным видам страхования выплаты в январе-сентябре 2018 года составили 49 млн 591,2 тыс. манатов (рост на 21,4%).

На конец сентября 2018 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 21 страховая компания.

Н.Аббасова