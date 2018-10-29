В Сеуле рассчитывают до конца года подписать с Пхеньяном декларацию о мире

Южнокорейский министр по делам объединения Чо Мен Гюн заявил в понедельник парламентариям, что власти Южной Кореи работают над заключением мирного договора на Корейском полуострове, и что добиться официального соглашения возможно до конца этого года.
"Мы работаем над реализацией декларации к концу этого года. Я думаю, на данный момент эта (цель - ИФ) достижима", - приводит слова министра телеканал Уай-Ти-Эн.
Также министр ответил утвердительно на вопрос, сможет ли приехать лидер КНДР Ким Чен Ын до конца этого года в Сеул, несмотря на небольшие успехи в деле денуклеаризации Корейского полуострова.
Кроме этого, Чо Мен Гюн заявил, что, несмотря на различия в деталях подходов Южной Кореи и США к отношениям с КНДР, Вашингтон, однако, не возражает против развития межкорейских связей.
Министр подчеркнул, что денуклеаризация Корейского полуострова не означает вывода американского контингента из Южной Кореи, поскольку американское военное присутствие в стране является "проявлением альянса" между Сеулом и Вашингтоном.
Корейская война началась в 1950 году, боевые действия продолжались до 1953 года, после чего было заключено перемирие. Однако официальный мирный договор с тех пор так и не подписан.
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