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Транспорт и связь 29.10.2018 12:57

YTP будет сотрудничать со стартап-акселератором AstroLabs

Парк высоких технологий (YTP) Министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) и стартап-акселератор «AstroLabs» (ОАЭ) подписали меморандум о сотрудничестве, отмечается в сообщении министерства.

Меморандум подписан в рамках международной недели инноваций проходящей, впервые в Азербайджане.

«Документ предусматривает проведение совместных мероприятий, организация встреч стартапов, осуществляющих свою деятельность в Азербайджане с потенциальными инвесторами из Дубая, обеспечение выхода на международный рынок», - отмечается в сообщении ведомства.

Подписание меморандума также позволит расширить международные связи YTP и станет толчком в сотрудничестве с другими международными акселераторскими программами.

Акселератор — компания, бизнес которой состоит в помощи другим компаниям (резидентам акселератора). Акселераторы предлагают резидентам структурированную программу, которая помогает команде отточить бизнес-модель, обзавестись нужными контактами и увеличить продажи. Программа длится от 3-х месяцев до полугода. У акселератора обычно есть коворкинг, где компании-резиденты могут находиться во время акселерации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: YTP, ASTROLABS

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]