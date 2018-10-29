YTP будет сотрудничать со стартап-акселератором AstroLabs

Парк высоких технологий (YTP) Министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) и стартап-акселератор «AstroLabs» (ОАЭ) подписали меморандум о сотрудничестве, отмечается в сообщении министерства.

Меморандум подписан в рамках международной недели инноваций проходящей, впервые в Азербайджане.

«Документ предусматривает проведение совместных мероприятий, организация встреч стартапов, осуществляющих свою деятельность в Азербайджане с потенциальными инвесторами из Дубая, обеспечение выхода на международный рынок», - отмечается в сообщении ведомства.

Подписание меморандума также позволит расширить международные связи YTP и станет толчком в сотрудничестве с другими международными акселераторскими программами.

Акселератор — компания, бизнес которой состоит в помощи другим компаниям (резидентам акселератора). Акселераторы предлагают резидентам структурированную программу, которая помогает команде отточить бизнес-модель, обзавестись нужными контактами и увеличить продажи. Программа длится от 3-х месяцев до полугода. У акселератора обычно есть коворкинг, где компании-резиденты могут находиться во время акселерации.

Б.Рустамбеков