YTP будет сотрудничать со стартап-акселератором AstroLabs

Парк высоких технологий (YTP) Министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ) и стартап-акселератор «AstroLabs» (ОАЭ) подписали меморандум о сотрудничестве, отмечается в сообщении министерства.
Меморандум подписан в рамках международной недели инноваций проходящей, впервые в Азербайджане.
«Документ предусматривает проведение совместных мероприятий, организация встреч стартапов, осуществляющих свою деятельность в Азербайджане с потенциальными инвесторами из Дубая, обеспечение выхода на международный рынок», - отмечается в сообщении ведомства.
Подписание меморандума также позволит расширить международные связи YTP и станет толчком в сотрудничестве с другими международными акселераторскими программами.
Акселератор — компания, бизнес которой состоит в помощи другим компаниям (резидентам акселератора). Акселераторы предлагают резидентам структурированную программу, которая помогает команде отточить бизнес-модель, обзавестись нужными контактами и увеличить продажи. Программа длится от 3-х месяцев до полугода. У акселератора обычно есть коворкинг, где компании-резиденты могут находиться во время акселерации.
Б.Рустамбеков
Франция не признает Нагорный Карабах – посольство в Баку
Строительство новой дороги Армения-Карабах демонстрирует намерения Еревана аннексировать оккупированные азербайджанские территории - МИД
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
Октябрь стал лучшим в истории североамериканской киноиндустрии
Алиев соболезнует Трампу в связи с вооруженным нападением на синагогу в Питтсбурге
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
Президент Алиев посещает Шекинский район
Арестованная депутат Савченко готовит иск в ЕСПЧ к властям Украины
Меркель откажется от должности председателя партии ХДС - ТВ
Вступление Киева и Тбилиси в НАТО станет колоссальной проблемой России - МИД РФ
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
В Банке Республика наблюдается рост по всем показателям
В Баку российские специалисты провели методические мероприятия для преподавателей русского языка, литературы, химии и биологии
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Эпилог эль-классико: Король умер, да здравствует Король
«Сирийский армянин призывает немцев учиться у Гитлера, как в свое время призывал армян Нжде» - завсектором Администрации президента Азербайджана
Экономическое благополучие Азербайджана притягивает геополитические интересы крупных держав – политолог