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Регион 29.10.2018 14:14

Генсек партии "Грузинская мечта" Каладзе верит в победу Зурабишвили во втором туре выборов президента Грузии

Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил об уверенности в победе во втором туре президентских выборов в Грузии независимого кандидата Саломе Зурабишвили.

По его словам, С.Зурабишвили, кандидатуру которой поддерживает "Грузинская мечта", не смогла преодолеть 50-порцентный барьер на голосовании в минувшее воскресенье из-за низкой мобилизации избирателей, поддерживающих правящую партию.

На брифинге в понедельник К.Каладзе заявил, что во втором туре, когда "ясно выявлены два полюса", произойдет максимальная мобилизация избирателей.

Вместе с тем мэр Тбилиси заявил, что результаты первого тура выборов президента являются сигналом действующей власти, что "в стране многое нужно менять".

По итогам подсчета 99,97% голосов избирателей (3704 избирательных участка из 3705), С.Зурабишвили набирает 38,64% голосов избирателей, кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе - 37,74%, сообщает ЦИК Грузии.

Ожидается, что второй тур президентских выборов в Грузии пройдет не позднее 2 декабря.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]