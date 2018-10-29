Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил об уверенности в победе во втором туре президентских выборов в Грузии независимого кандидата Саломе Зурабишвили.
По его словам, С.Зурабишвили, кандидатуру которой поддерживает "Грузинская мечта", не смогла преодолеть 50-порцентный барьер на голосовании в минувшее воскресенье из-за низкой мобилизации избирателей, поддерживающих правящую партию.
На брифинге в понедельник К.Каладзе заявил, что во втором туре, когда "ясно выявлены два полюса", произойдет максимальная мобилизация избирателей.
Вместе с тем мэр Тбилиси заявил, что результаты первого тура выборов президента являются сигналом действующей власти, что "в стране многое нужно менять".
По итогам подсчета 99,97% голосов избирателей (3704 избирательных участка из 3705), С.Зурабишвили набирает 38,64% голосов избирателей, кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе - 37,74%, сообщает ЦИК Грузии.
Ожидается, что второй тур президентских выборов в Грузии пройдет не позднее 2 декабря.
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