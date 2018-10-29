Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в понедельник в Шекинском районе автомобильную дорогу Шеки-Киш, сообщает сайт главы государства.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал президента о характеристике автодороги: дорога протяженностью 7,2 км соединяет два населенных пункта с общим населением 17 тыс. человек.
Также глава государства был проинформирован о восстановленном мосте через реку Киш. Новый мост имеет длину 88,2 м и ширину 8 м.
И.Алиев принял участие также в открытии комплекса «ASAN Hayat» в Шеки.
Помощник президента Азербайджана по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров и председатель Государственного агентства гражданских услуг и социальных инноваций (ASAN) Ульви Мехтиев информировали главу государства о комплексе. Было отмечено, что Шекинский комплекс «ASAN Hayat», являющийся 15-м по счету в республике, будет оказывать различные виды услуг более 510 тыс. жителям Шекинского, Гахского, Загатальского, Балакенского и Огузского районов. В Шекинском комплексе «ASAN Hayat» создана школа «ASAN peshe».
В понедельник президент И.Алиев открыл также в Шеки Центр керамики и прикладного искусства «ABAD» и Музей Флага.
Р.Бабаев
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