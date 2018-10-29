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Регион 29.10.2018 13:40

Парламент Армении не принял правительственные поправки в избирательный кодекс

Депутаты Национального Собрания Армении в понедельник на внеочередном заседании вновь не поддержали предложенные правительством поправки в Избирательный кодекс, на основе которых в декабре планировалось провести внеочередные парламентские выборы.

За принятие законопроекта проголосовали 62 депутата, против - один. Для принятия поправок было необходимо 63 голоса.

Проведение в понедельник внеочередного заседания парламента с целью повторного обсуждения правительственных поправок на минувшей неделе инициировали парламентские фракции "Елк" (создана при участии партии премьера Никола Пашиняна - ИФ) и "Царукян".

Ранее парламент Армении проголосовал против внесения предложенных правительством изменений Избирательный кодекс.

Против изменений в Избирательный кодекс выступила Республиканская партия, возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном.

Поправками предлагалось отменить рейтинговую систему выборов, снизить проходной порог для партий с 5% до 4%, для партийных блоков - с 7% до 6%. В парламенте Армении должны быть гарантированно представлены не менее четырех политических сил вместо прежних трех, причем четвертая сила может пройти в парламент, если наберет 2% голосов. Кроме того, согласно предложениям, в новом парламенте Армении минимум 30% вместо прежних 25% парламентариев должны быть женщины.

В настоящее время в 105-местном парламенте Армении сформированы четыре фракции.

Оппозиционная фракция бывшей правящей Республиканской партии имеет 50 депутатских мандатов. Фракция "Царукян" ("Процветающая Армения") имеет 31 мандат. Фракция "Дашнакцутюн" представлена семью депутатами. Фракции "Елк", которая сформирована при участии партии премьера "Гражданский договор", принадлежат девять мандатов. Восемь депутатов не включены в какую-либо фракцию, после смены власти в Армении они покинули фракцию Республиканской партии.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, КОДЕКС, ПАРЛАМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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