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Транспорт и связь 29.10.2018 13:50

БММТП отбирает подрядчика для ремонта судна Кюр

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (БММТП) отбирает подрядчика для капремонта ремонта судна «Кюр», говорится в объявлении общества.

Главные требования заказчика: обеспечение выполнения ремонтных работ в соответствии с графиком, гарантия качества проводимых работ и оформление необходимой документации по завершении ремонтных работ.

Стоимость участия в тендере – 300 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:30 26 ноября 2018 года. Тендерная процедура состоится 27 ноября.

Телефон для справок: (+99412) 498-91-84, контактное лицо - Айтекин Гаджиева.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СУДНО, КАПРЕМОНТ, ПОДРЯДЧИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]