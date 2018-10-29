БММТП отбирает подрядчика для ремонта судна Кюр

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (БММТП) отбирает подрядчика для капремонта ремонта судна «Кюр», говорится в объявлении общества.
Главные требования заказчика: обеспечение выполнения ремонтных работ в соответствии с графиком, гарантия качества проводимых работ и оформление необходимой документации по завершении ремонтных работ.
Стоимость участия в тендере – 300 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 16:30 26 ноября 2018 года. Тендерная процедура состоится 27 ноября.
Телефон для справок: (+99412) 498-91-84, контактное лицо - Айтекин Гаджиева.
Н.Аббасова
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