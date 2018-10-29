Вступление Киева и Тбилиси в НАТО станет колоссальной проблемой России - МИД РФ

Возможное вступление Украины и Грузии в НАТО станет военной и экономической проблемой для России, вынудит строить оборонительный пояс близ Сочи, заявил в понедельник директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.
"Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы - Сочи", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
"Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно", - отметил российский дипломат.
Он также отметил, что при таком сценарии России "придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны". "И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины", - сказал А.Келин.
По его словам, "сейчас ситуация не диктует" того, что вступление Украины и Грузии в НАТО может случиться в ближайшее время. "Но если отношения будут запущены, если наши западные - партнерами уже и не назовешь - пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться", - заявил А.Келин.
Говоря об Украине, он допустил, что НАТО до приема Украины в альянс может вовлечь эту страну в так называемый военный Шенген, призванный обеспечить максимально быструю переброску военной техники альянса к российским границам.
"Военный Шенген... это всестороннее облегчение перемещения по странам альянса военной техники, а военный смысл его состоит в том, чтобы они получили способность как можно быстрее подойти к российским границам", - объяснил А.Келин.
"Это, конечно, для нас представляет большую опасность, тем более если это будет распространено не только на членов НАТО, но и на те страны, которые тесно сотрудничают с НАТО. Мы все об этом знаем - это Украина, без сомнения, если она пойдет на эти дела, что мы совершенно не исключаем", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
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