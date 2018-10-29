Франция не признает Нагорный Карабах – посольство в Баку

Соглашения, подписанные мэрами французских городов в оккупированном Арменией Нагорно-карабахском регионе Азербайджана, не имеют какой-либо юридической ценности, говорится в заявлении посольства Франции в Азербайджане.

«Франция не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства и ответственность за исполнение подписанных соглашений органами местного самоуправления Франции (с незаконными представителями Карабаха – ИФ) не ложится на правительство. Эти соглашения не имеют какой-либо юридической ценности»,- говорится в заявлении посольства Франции в Азербайджане.

В заявлении диппредставительства также выражается искреннее сочувствие жертвам и семьям карабахского конфликта, а также многочисленным вынужденным переселенцам.

Как сообщалось ранее, Азербайджан осудил визит мэров французских городов Альфорвиль, Валанс, Сент-Этьена в оккупированный Нагорно-карабахский регион Азербайджана, назвав эти действия грубым нарушением норм и принципов международного права азербайджанского законодательства.

Посол Франции в Баку Аурелия Бушез на минувшей неделе была вызвана в МИД Азербайджана, ей вручена нота протеста в связи с визитом мэра Сент-Этьена в Нагорный Карабах. МИД Азербайджана включил мэра Сент-Этьена в «черный список» за данный визит.

Ф.Исазаде