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Транспорт и связь 29.10.2018 14:19

Китай в ноябре начнет строительство первого аэропорта в Антарктике

Китай в ноябре начнет строительство своего первого постоянного аэропорта в Антарктике, говорится в издании китайского министерства науки и технологий Keji Daily.

В первое время аэропорт будет обслуживать небольшие китайские полярные самолеты Xueying ("Снежный орел") 601, которые были выпущены три года назад.

В Антарктике уже больше 20 аэропортов, но ни один из них не принадлежит КНР. До сих пор китайские экспедиции использовали российские аэропорты, однако рейсы было сложно координировать.

"Китай входит в число ведущих стран, занимающихся научными исследованиями в Антарктике, и потому ему следует обеспечить возможность логистической поддержки деятельности в Антарктике, - написала Keji Daily. - В будущем аэропорт предоставить гарантии обслуживания крупных воздушных судов".

Строительные работы в Антарктике сопряжены со значительными трудностями: ледниковый щит постоянно движется, а снежный покров препятствует укладке взлетно-посадочной полосы.

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Тэги: КИТАЙ, АНТАРКТИКА, АЭРОПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]