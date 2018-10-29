Китай в ноябре начнет строительство первого аэропорта в Антарктике

Китай в ноябре начнет строительство своего первого постоянного аэропорта в Антарктике, говорится в издании китайского министерства науки и технологий Keji Daily.

В первое время аэропорт будет обслуживать небольшие китайские полярные самолеты Xueying ("Снежный орел") 601, которые были выпущены три года назад.

В Антарктике уже больше 20 аэропортов, но ни один из них не принадлежит КНР. До сих пор китайские экспедиции использовали российские аэропорты, однако рейсы было сложно координировать.

"Китай входит в число ведущих стран, занимающихся научными исследованиями в Антарктике, и потому ему следует обеспечить возможность логистической поддержки деятельности в Антарктике, - написала Keji Daily. - В будущем аэропорт предоставить гарантии обслуживания крупных воздушных судов".

Строительные работы в Антарктике сопряжены со значительными трудностями: ледниковый щит постоянно движется, а снежный покров препятствует укладке взлетно-посадочной полосы.