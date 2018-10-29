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Регион 29.10.2018 15:45

Медведев в поздравлении Эрдогану отмечает укрепление российско-турецкого сотрудничества, надеется на активную совместную работу правительств двух стран

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что скоординированная работа правительств России и Турции будет способствовать запуску новых совместных перспективных проектов в энергетике, инфраструктуре, промышленности и других областях.

Д.Медведев направил поздравительную телеграмму президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с 95-летием провозглашения Турецкой республики, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В поздравлении премьер РФ подчеркивает, что Россию и Турцию "связывают дружественные, добрососедские отношения". Д.Медведев отмечает значительные результаты в укреплении торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного взаимодействия РФ и Турции.

"Убежден, что активная, скоординированная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества, создаст благоприятные условия для запуска новых перспективных проектов и инициатив в энергетике, инфраструктуре, промышленности и других областях", - пишет премьер РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МЕДВЕДЕВ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]