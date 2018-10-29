Медведев в поздравлении Эрдогану отмечает укрепление российско-турецкого сотрудничества, надеется на активную совместную работу правительств двух стран

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что скоординированная работа правительств России и Турции будет способствовать запуску новых совместных перспективных проектов в энергетике, инфраструктуре, промышленности и других областях.
Д.Медведев направил поздравительную телеграмму президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с 95-летием провозглашения Турецкой республики, сообщает пресс-служба правительства РФ.
В поздравлении премьер РФ подчеркивает, что Россию и Турцию "связывают дружественные, добрососедские отношения". Д.Медведев отмечает значительные результаты в укреплении торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного взаимодействия РФ и Турции.
"Убежден, что активная, скоординированная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса двустороннего сотрудничества, создаст благоприятные условия для запуска новых перспективных проектов и инициатив в энергетике, инфраструктуре, промышленности и других областях", - пишет премьер РФ.
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