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Дальнее зарубежье 29.10.2018 16:04

Южная Корея намерена восстановить железнодорожное сообщение с КНДР

Южнокорейская провинция Канвондо планирует возобновить железнодорожное сообщение с северокорейским портовым городом Вонсан и Транссибом через Приморский край.

"На территории Корейского полуострова существовала железнодорожная линия, которая проходила по Восточному побережью. В результате раскола между Севером и Югом она прекратила свое существование. В этом году мы планируем соединить эти линии и пустить первый поезд. В этом году начнутся работы по восстановлению этой линии", - сообщил журналистам пресс-секретарь администрации провинции Канвондо Пак Чон Ван.

Он отметил, что в этом году провинция планирует начать работы по восстановлению линии.

"О том, когда будет запущен первый поезд, говорить рано", - добавил пресс-секретарь.

Он отметил, что линия свяжет провинции Канвондо, северокорейский город Вонсан и Приморский край, что даст возможность по Транссибирской магистрали достичь европейской части России.

"Отношения Северной и Южной Кореей осложняются тем, что были введены санкции ООН. Из-за этих санкций сложно осуществлять сотрудничество. Если они будут сняты, то наше 70-летнее противостояние наконец-то закончится", - добавил представитель администрации.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, СЕВКОРЕЯ, ОТНОШЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]