Южная Корея намерена восстановить железнодорожное сообщение с КНДР

Южнокорейская провинция Канвондо планирует возобновить железнодорожное сообщение с северокорейским портовым городом Вонсан и Транссибом через Приморский край.
"На территории Корейского полуострова существовала железнодорожная линия, которая проходила по Восточному побережью. В результате раскола между Севером и Югом она прекратила свое существование. В этом году мы планируем соединить эти линии и пустить первый поезд. В этом году начнутся работы по восстановлению этой линии", - сообщил журналистам пресс-секретарь администрации провинции Канвондо Пак Чон Ван.
Он отметил, что в этом году провинция планирует начать работы по восстановлению линии.
"О том, когда будет запущен первый поезд, говорить рано", - добавил пресс-секретарь.
Он отметил, что линия свяжет провинции Канвондо, северокорейский город Вонсан и Приморский край, что даст возможность по Транссибирской магистрали достичь европейской части России.
"Отношения Северной и Южной Кореей осложняются тем, что были введены санкции ООН. Из-за этих санкций сложно осуществлять сотрудничество. Если они будут сняты, то наше 70-летнее противостояние наконец-то закончится", - добавил представитель администрации.
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