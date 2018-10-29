Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии – глава МИД

Анкара поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство «Анадолу».
«Турция поддерживает территориальную целостность Грузии и Азербайджана на всех платформах и при любых условиях», - отметил М.Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главами МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и Грузии Давидом Залкалиани в Стамбуле.
По его словам, руководство Турции «делает на этом сильный акцент» на всех международных мероприятиях
М.Чавушоглу отметил, что в ходе трехсторонней и двухсторонних встреч главы МИД обсудили вопросы сотрудничества.
Он подчеркнул, что стороны выразили удовлетворение в связи с успешной реализацией решений, принятых лидерами Турции, Азербайджана и Грузии на трехстороннем саммите, а также работой министров энергетики, транспорта, труда, обороны и других ведомств в трехстороннем формате.
Министр напомнил, что ранее состоялась церемония ввода в строй Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) с участием представителей Турции, Азербайджана и Грузии.
«С вводом в строй TANAP и Транс-Адриатического газопровода (TAP) газ из региона будет поставляться в европейские страны. Ввод в эксплуатацию железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс также способствовал развитию торговли между тремя странами», - сказал глава МИД.
М.Чавушоглу подчеркнул, что Турция поддерживает Азербайджан на всех платформах и интеграцию Грузии в евроатлантические структуры.
«Надеюсь, Баку получит право на проведение всемирной выставки EXPO-2025», - добавил турецкий министр.
Р.Бабаев
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