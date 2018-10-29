Правительство Азербайджана прогнозирует рост урожая картофеля в 2019г на 2%, винограда - на 3,5%

Сбор урожая картофеля в Азербайджане в 2019 году прогнозируется в объеме 958 тыс. тонн, что на 2,1% больше показателя, ожидаемого по итогам 2018 года, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По оценкам правительства, в 2020 году сбор урожая картофеля в стране достигнет 972 тыс. тонн, в 2021 году – 1 млн 4 тыс. тонн, в 2022 году – 1 млн 63,6 тыс. тонн.

В целом, по прогнозам в 2022 году сбор урожая картофеля по сравнению с 2018г должен увеличиться на 13,3%.

Правительство также прогнозирует и рост урожая винограда. В 2019 году ожидается рост сбора урожая винограда по сравнению с 2018 годом на 3,5% - до 170,5 тыс. тонн.

В 2020 году сбор урожая винограда в стране достигнет 176,4 тыс. тонн, в 2021 году –182,4 тыс. тонн, в 2022 году – 188,5 тыс. тонн.

В целом, в 2022 году сбор урожая винограда по сравнению с 2018г должен увеличиться на 14,4%.

Б.Рустамбеков