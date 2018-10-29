Казахстанские миротворцы прибыли в Ливан - МИД

Казахстанские миротворцы размещаются на выделенной им территории в Ливане в составе индийского контингента, сообщил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

"Миротворцы только прибыли. Обосновываются на своей территории, которая им выделяется в рамках индийского контингента", - сказал А.Смадияров в понедельник на брифинге в Астане.

По словам представителя МИД Казахстана, поездка казахстанских военнослужащих в Ливан является "очень большим достижением для нашей страны, так как это одна из ступеней прохождения подготовительных работ миротворцев на международном уровне".

"Поэтому мы всегда выражаем благодарность индийской стороне за оказанную помощь и возможность участия в таких миротворческих операций в составе индийского контингента", - отметил казахстанский дипломат.

Ранее сообщалось, что миротворческий контингент численностью до 120 военнослужащих ВС Казахстана для участия в миссии временных сил ООН в составе подразделения ВС Индии может быть отправлен в Ливан до конца октября.

Казахстанские миротворцы отправились в Ливан в рамках меморандума, подписанного с Индией в Астане 21 августа 2018 года.

По условиям соглашения, "продолжительность совместного развертывания составляет одну ротацию и может быть продлена на срок последующих ротаций соответственно, срок одной ротации составляет шесть месяцев", сообщили ранее в профильном комитете мажилиса парламента Казахстана.