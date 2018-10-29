Алиев соболезнует президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой у острова Ява

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования в связи с гибелью пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение у побережья острова Ява.
«Новость о многочисленных человеческих жертвах в результате авиакатастрофы глубоко меня опечалила. В связи с этим, выражаю глубокие соболезнования Вам, а также семьям и близким погибших», - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте президента Азербайджана.
В понедельник утром пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Лайнер, следовавший в город Панкалпинанг на острове Банка, пропал с радаров спустя примерно 10 минут после взлета. Сразу после этого власти начали поисковую операцию. Его обломки были найдены в море в районе западного побережья острова Ява.
По данным Jakarta Post, на борту находился 181 пассажир, трое из которых дети, а также восемь членов экипажа.
А.Азизов
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