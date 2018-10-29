По итогам сентября победителем акции «Новое поколение выбирает Contact», проводимой cистемой денежных переводов Contact, стал клиент филиала Нефтчиляр банка ВТБ (Азербайджан) Эльшад Ахмедов. В подарок он получил туристический сертификат.
Участниками акции становятся клиенты, которые пользуются услугой «Денежные переводы» посредством системы Contact, на сумму от 250 манат (или эквивалент в другой валюте). Победитель определяется по итогам ежемесячно проводимой лотереи. Акция проводится до 30 ноября 2018 года включительно. Подробную информацию об условиях участия и порядке выдачи призов можно получить на сайте.
С помощью международной системы денежных переводов Сontact можно отправить деньги как внутри страны, так и за рубеж. Переводы осуществляются в манатах, рублях, долларах и евро.
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