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29.10.2018 16:09

Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил победителя акции "Новое поколение выбирает Contact" в сентябре

По итогам сентября победителем акции «Новое поколение выбирает Contact», проводимой cистемой денежных переводов Contact, стал клиент филиала Нефтчиляр банка ВТБ (Азербайджан) Эльшад Ахмедов. В подарок он получил туристический сертификат.

Участниками акции становятся клиенты, которые пользуются услугой «Денежные переводы» посредством системы Contact, на сумму от 250 манат (или эквивалент в другой валюте). Победитель определяется по итогам ежемесячно проводимой лотереи. Акция проводится до 30 ноября 2018 года включительно. Подробную информацию об условиях участия и порядке выдачи призов можно получить на сайте.

С помощью международной системы денежных переводов Сontact можно отправить деньги как внутри страны, так и за рубеж. Переводы осуществляются в манатах, рублях, долларах и евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]