Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоится в Грузии

Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции Эльмара Мамедъярова, Давида Залкалиана и Мевлута Чавушоглу в трехстороннем формате состоится в Грузии, сообщает МИД Азербайджана.

Такое решение принято по итогам трехсторонней встречи министров в понедельник в Стамбуле.

Соответствующий пункт о проведении следующей встречи глав МИД в Грузии указан и в декларации, принятой в Стамбуле.

Ф.Исазаде