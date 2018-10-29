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Регион 29.10.2018 16:09

Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции состоится в Грузии

Очередная встреча глав МИД Азербайджана, Грузии и Турции Эльмара Мамедъярова, Давида Залкалиана и Мевлута Чавушоглу в трехстороннем формате состоится в Грузии, сообщает МИД Азербайджана.

Такое решение принято по итогам трехсторонней встречи министров в понедельник в Стамбуле.

Соответствующий пункт о проведении следующей встречи глав МИД в Грузии указан и в декларации, принятой в Стамбуле.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]