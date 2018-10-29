На пост председателя ХДС вместо Меркель претендуют сразу несколько желающих, в том числе глава Минздрава - СМИ

На должность председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, на которую после выборов в Гессене отказалась баллотироваться Ангелой Меркель, претендуют сразу несколько кандидатов, в том числе глава министерства здравоохранения Йенс Шпан.
По информации издания "Бильд", Й.Шпан намерен выдвинуть кандидатуру на партийном съезде в Гамбурге, который пройдет 7-8 декабря. Также, пишет газета, стать председателем партии хотела бы генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
А.Меркель руководит партией с апреля 2000 года.
Выборы в ландтаг (земельный парламент) 20 созыва федеральной земли Гессен прошли 28 октября. По итогам выборов ХДС и вторая крупная системная политическая сила, Социал-демократическая партия Германии СДПГ несут крупные потери: в 10-11% голосов каждая.
"Зеленые" напротив выиграли почти 10% голосов и показали свой лучший результат в этом регионе. Также одним из главных итогов голосования стало то, что правая партия "Альтернатива для Германии" теперь впервые в истории будет представлена в ландтаге Гессена.
Согласно предварительным данным местного избиркома, ХДС получает 27% голосов, это худший результат партии в регионе с 1962 года, тогда было получено 28,8%. СДПГ потеряла около 10,9% и получила только 19,8%, это также худший результат партии в Гессене.
"Зеленые", напротив, могут похвастаться 19,8% голосов и лучшим результатом, после ХДС они стали вторыми по численности поддержки, сместив СДПГ с традиционного второго места.
"Альтернатива для Германии" получила 13,1% голосов (на выборах 2013 года - только 4,1%). "Свободная демократическая партия Германии" получила 7,5% голосов, "Левые" - 6,3% голосов.
Армения ищет пути для использования оперативной связи с Азербайджаном
Глава Генштаба ВС Ирана посетит в ближайшее время Азербайджан – СМИ
Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии – глава МИД
Прямые инвестиции Азербайджана в Турцию составляют около $15 млрд – глава МИД
АЖД проверили возможность эксплуатации собственных грузовых вагонов на железных дорогах Турции
Правительство Азербайджана прогнозирует рост производство мяса в 2019г на 3%
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство двух новых школ в Гахе и Шеки
В Гахе и Шеки будут построены новые многоквартирные дома
Алиев соболезнует президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой у острова Ява
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell снова поддерживает молодых людей, желающих открыть свой бизнес
Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил победителя акции "Новое поколение выбирает Contact" в сентябре
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Эпилог эль-классико: Король умер, да здравствует Король
«Сирийский армянин призывает немцев учиться у Гитлера, как в свое время призывал армян Нжде» - завсектором Администрации президента Азербайджана
Экономическое благополучие Азербайджана притягивает геополитические интересы крупных держав – политолог