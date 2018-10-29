На пост председателя ХДС вместо Меркель претендуют сразу несколько желающих, в том числе глава Минздрава - СМИ

На должность председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, на которую после выборов в Гессене отказалась баллотироваться Ангелой Меркель, претендуют сразу несколько кандидатов, в том числе глава министерства здравоохранения Йенс Шпан.

По информации издания "Бильд", Й.Шпан намерен выдвинуть кандидатуру на партийном съезде в Гамбурге, который пройдет 7-8 декабря. Также, пишет газета, стать председателем партии хотела бы генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

А.Меркель руководит партией с апреля 2000 года.

Выборы в ландтаг (земельный парламент) 20 созыва федеральной земли Гессен прошли 28 октября. По итогам выборов ХДС и вторая крупная системная политическая сила, Социал-демократическая партия Германии СДПГ несут крупные потери: в 10-11% голосов каждая.

"Зеленые" напротив выиграли почти 10% голосов и показали свой лучший результат в этом регионе. Также одним из главных итогов голосования стало то, что правая партия "Альтернатива для Германии" теперь впервые в истории будет представлена в ландтаге Гессена.

Согласно предварительным данным местного избиркома, ХДС получает 27% голосов, это худший результат партии в регионе с 1962 года, тогда было получено 28,8%. СДПГ потеряла около 10,9% и получила только 19,8%, это также худший результат партии в Гессене.

"Зеленые", напротив, могут похвастаться 19,8% голосов и лучшим результатом, после ХДС они стали вторыми по численности поддержки, сместив СДПГ с традиционного второго места.

"Альтернатива для Германии" получила 13,1% голосов (на выборах 2013 года - только 4,1%). "Свободная демократическая партия Германии" получила 7,5% голосов, "Левые" - 6,3% голосов.