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Дальнее зарубежье 29.10.2018 16:34

На пост председателя ХДС вместо Меркель претендуют сразу несколько желающих, в том числе глава Минздрава - СМИ

На должность председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, на которую после выборов в Гессене отказалась баллотироваться Ангелой Меркель, претендуют сразу несколько кандидатов, в том числе глава министерства здравоохранения Йенс Шпан.

По информации издания "Бильд", Й.Шпан намерен выдвинуть кандидатуру на партийном съезде в Гамбурге, который пройдет 7-8 декабря. Также, пишет газета, стать председателем партии хотела бы генеральный секретарь партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

А.Меркель руководит партией с апреля 2000 года.

Выборы в ландтаг (земельный парламент) 20 созыва федеральной земли Гессен прошли 28 октября. По итогам выборов ХДС и вторая крупная системная политическая сила, Социал-демократическая партия Германии СДПГ несут крупные потери: в 10-11% голосов каждая.

"Зеленые" напротив выиграли почти 10% голосов и показали свой лучший результат в этом регионе. Также одним из главных итогов голосования стало то, что правая партия "Альтернатива для Германии" теперь впервые в истории будет представлена в ландтаге Гессена.

Согласно предварительным данным местного избиркома, ХДС получает 27% голосов, это худший результат партии в регионе с 1962 года, тогда было получено 28,8%. СДПГ потеряла около 10,9% и получила только 19,8%, это также худший результат партии в Гессене.

"Зеленые", напротив, могут похвастаться 19,8% голосов и лучшим результатом, после ХДС они стали вторыми по численности поддержки, сместив СДПГ с традиционного второго места.

"Альтернатива для Германии" получила 13,1% голосов (на выборах 2013 года - только 4,1%). "Свободная демократическая партия Германии" получила 7,5% голосов, "Левые" - 6,3% голосов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ХДС, РУКОВОДСТВО, ПРЕТЕНДЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]