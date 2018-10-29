Путин во вторник в Кремле примет участие в торжествах по случаю юбилея избирательной системы России

Президент РФ Владимир Путин 30 октября примет участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России.

"В Кремль приглашены члены Центральной избирательной комиссии РФ, руководители региональных избиркомов, бывшие председатели ЦИК", - сообщает пресс-служба главы государства.

Избирательная система России начала формироваться в 1993 году в преддверии дня голосования 12 декабря, когда была принята действующая Конституция государства, избран 1-й состав Государственной Думы и Совет Федерации.

Для организации избирательного процесса указом президента РФ от 24 сентября 1993 года была создана Центральная избирательная комиссия по выборам в Государственную Думу, которая после выборов была переименована в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации, напомнили в пресс-службе Кремля.