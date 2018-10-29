Баку, Анкара и Тбилиси поддерживают решение конфликтов на Южном Кавказе в рамках территориальной целостности Азербайджана и Грузии

Баку, Анкара и Тбилиси выступают за урегулирование конфликтов на Южном Кавказе в рамках территориальной целостности Азербайджана и Грузии, говорится в совместном заявлении глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, принятом по итогам прошедшей в Стамбуле между ними трехсторонней встречи.
«Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии подчеркнули значение урегулирования нагорно-карабахского, югоосетинского и абхазского конфликтов мирным путем на основе норм и принципов международного права, особенно, с соблюдением суверенитета, территориальной целостности государств и неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ, в соответствии с принятыми по конфликтам резолюциями, заявлениями и решениями ООН, ОБСЕ и Совета Европы», - говорится в документе.
Министры также подчеркнули необходимость обеспечения безопасного и достойного возвращения всех беженцев и вынужденных переселенцев в родные дома.
Главы МИД отметили, что «существующие в регионе Южного Кавказа конфликты представляют угрозу миру, безопасности, стабильности и экономическому развитию», и по этой причине заявили о неприемлемости имеющегося статус-кво и необходимости скорейшего мирного урегулирования конфликтов.
Главы внешнеполитических ведомств также подчеркнули важность продолжения усилий по обеспечению международного мира, безопасности и стабильности, и с этой точки зрения, пришли к согласию по поискам путей расширения трехстороннего сотрудничества.
Э.Мамедъяров, М.Чавушоглу и Д.Залкалиани резко осудили все формы и проявления международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, транснациональной преступности. «Еще раз заявляем о решительной приверженности усилению сотрудничества с использованием соответствующих международных инструментов борьбы против всех видов терроризма, насильственного экстремизма и сепаратизма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотических веществ и прекурсоров, незаконной торговли оружием, людьми, миграционной контрабанды, отмывания грязных денег, преступлений, направленных против культурного и исторического наследия, и других видов транснациональных угроз», - говорится в совместной декларации глав МИД.
Р.Бабаев
Армения ищет пути для использования оперативной связи с Азербайджаном
Глава Генштаба ВС Ирана посетит в ближайшее время Азербайджан – СМИ
Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана и Грузии – глава МИД
Прямые инвестиции Азербайджана в Турцию составляют около $15 млрд – глава МИД
АЖД проверили возможность эксплуатации собственных грузовых вагонов на железных дорогах Турции
Правительство Азербайджана прогнозирует рост производство мяса в 2019г на 3%
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство двух новых школ в Гахе и Шеки
В Гахе и Шеки будут построены новые многоквартирные дома
Алиев соболезнует президенту Индонезии в связи с авиакатастрофой у острова Ява
ИВ Гянджа направит около 10 млн манатов на благоустройство города и капремонт автодорог
Президент Алиев открыл ряд социальных и инфраструктурных объектов в Шекинском районе
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Bakcell снова поддерживает молодых людей, желающих открыть свой бизнес
Банк ВТБ (Азербайджан) поздравил победителя акции "Новое поколение выбирает Contact" в сентябре
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Эпилог эль-классико: Король умер, да здравствует Король
«Сирийский армянин призывает немцев учиться у Гитлера, как в свое время призывал армян Нжде» - завсектором Администрации президента Азербайджана
Экономическое благополучие Азербайджана притягивает геополитические интересы крупных держав – политолог