Баку, Анкара и Тбилиси поддерживают решение конфликтов на Южном Кавказе в рамках территориальной целостности Азербайджана и Грузии

Баку, Анкара и Тбилиси выступают за урегулирование конфликтов на Южном Кавказе в рамках территориальной целостности Азербайджана и Грузии, говорится в совместном заявлении глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии, принятом по итогам прошедшей в Стамбуле между ними трехсторонней встречи.

«Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии подчеркнули значение урегулирования нагорно-карабахского, югоосетинского и абхазского конфликтов мирным путем на основе норм и принципов международного права, особенно, с соблюдением суверенитета, территориальной целостности государств и неприкосновенности признанных на международном уровне государственных границ, в соответствии с принятыми по конфликтам резолюциями, заявлениями и решениями ООН, ОБСЕ и Совета Европы», - говорится в документе.

Министры также подчеркнули необходимость обеспечения безопасного и достойного возвращения всех беженцев и вынужденных переселенцев в родные дома.

Главы МИД отметили, что «существующие в регионе Южного Кавказа конфликты представляют угрозу миру, безопасности, стабильности и экономическому развитию», и по этой причине заявили о неприемлемости имеющегося статус-кво и необходимости скорейшего мирного урегулирования конфликтов.

Главы внешнеполитических ведомств также подчеркнули важность продолжения усилий по обеспечению международного мира, безопасности и стабильности, и с этой точки зрения, пришли к согласию по поискам путей расширения трехстороннего сотрудничества.

Э.Мамедъяров, М.Чавушоглу и Д.Залкалиани резко осудили все формы и проявления международного терроризма, экстремизма и сепаратизма, транснациональной преступности. «Еще раз заявляем о решительной приверженности усилению сотрудничества с использованием соответствующих международных инструментов борьбы против всех видов терроризма, насильственного экстремизма и сепаратизма, транснациональной организованной преступности, незаконного оборота наркотических веществ и прекурсоров, незаконной торговли оружием, людьми, миграционной контрабанды, отмывания грязных денег, преступлений, направленных против культурного и исторического наследия, и других видов транснациональных угроз», - говорится в совместной декларации глав МИД.

Р.Бабаев